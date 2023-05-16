影／半夜綁踢梅花鹿玩鬧 綠島網友怒斥：太可惡

網友在臉書社群貼影片爆料，指台東綠島有不明人士，以繩索拉著梅花鹿玩鬧並用腳踢，梅花鹿嚇得不斷掙扎、跳躍，想要逃離卻被繩索拉扯控制。台東縣農業處表示，這樣的行為違反動保法，將調查是否真的在綠島以及相關當事人。

綠島網友昨晚在綠島網路社群貼文，指有人在爆料公社貼影片，綠島有人玩弄、腳踢梅花鹿，請綠島人一起找出涉案人，撻伐欺負梅花鹿行為；網友直言太過分、半夜找梅花鹿出氣太可惡！

農業處長許家豪表示，依照動保法，若對動物傷害虐待、損害其肢體，可處2年徒刑或拘役、併科20萬元以上200萬元以下罰鍰，錄影像散播者也可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾要保護動物、不可任意騷擾。

許家豪說，綠島早期有梅花鹿園區，後來因為颱風造成園區受損，許多梅花鹿逃往山區，經過不斷繁衍，目前數量估明可能有數百頭野生梅花鹿，另外綠島也有人採集鹿茸，因此民間也有人飼養梅花鹿，或提供遊客觀賞，這部分目前沒有統計數字。