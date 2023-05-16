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影／撞飛70萬測速相機又自砸 駕駛三峽跑山疑閃車釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

21歲陳姓男子昨天下午開車行經新北市三峽區台7乙線，疑因車速過快在一個過彎處，閃避前方機車往右急打方向盤，導致人車打滑失控衝撞路邊一台要價70萬的臨時測速照相機，現場沒人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待釐清。

據了解21歲陳姓男子昨天開著一輛汽車跑山，他沿著新北市三峽區台7乙線往桃園方向直行，途中行經7.95公里一個過彎處，疑因車速過快欲閃避前方一輛機車，他急踩煞車方向盤向右打轉，導致陳男人車失控撞飛路邊一台要價70萬元的測速照相機，員警嚇到趕緊躲開沒有被撞，陳男則人車旋轉45度才止停，現場沒有人受傷。

員警趨前喝令他下車受檢，經酒測沒有酒精反應，初步檢視測照設備，內部零件鬆脫、電池及腳架損壞，維修費用有待廠商估算，至於陳男肇事原因及責任歸屬，後續警方會調查釐清。

陳男駕車撞飛要價70萬測速照相機，維修費代廠商估算。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車撞飛要價70萬測速照相機，維修費代廠商估算。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車撞飛要價70萬測速照相機，維修費代廠商估算。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車撞飛要價70萬測速照相機，維修費代廠商估算。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
陳男駕車行經新北市三峽區台7乙線，失控撞飛要價70萬測速照相機，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

測速 撞飛

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