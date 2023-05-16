影／撞飛70萬測速相機又自砸 駕駛三峽跑山疑閃車釀禍

21歲陳姓男子昨天下午開車行經新北市三峽區台7乙線，疑因車速過快在一個過彎處，閃避前方機車往右急打方向盤，導致人車打滑失控衝撞路邊一台要價70萬的臨時測速照相機，現場沒人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待釐清。

據了解21歲陳姓男子昨天開著一輛汽車跑山，他沿著新北市三峽區台7乙線往桃園方向直行，途中行經7.95公里一個過彎處，疑因車速過快欲閃避前方一輛機車，他急踩煞車方向盤向右打轉，導致陳男人車失控撞飛路邊一台要價70萬元的測速照相機，員警嚇到趕緊躲開沒有被撞，陳男則人車旋轉45度才止停，現場沒有人受傷。