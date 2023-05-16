聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／撞飛70萬測速相機又自砸 駕駛三峽跑山疑閃車釀禍
21歲陳姓男子昨天下午開車行經新北市三峽區台7乙線，疑因車速過快在一個過彎處，閃避前方機車往右急打方向盤，導致人車打滑失控衝撞路邊一台要價70萬的臨時測速照相機，現場沒人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待釐清。
據了解21歲陳姓男子昨天開著一輛汽車跑山，他沿著新北市三峽區台7乙線往桃園方向直行，途中行經7.95公里一個過彎處，疑因車速過快欲閃避前方一輛機車，他急踩煞車方向盤向右打轉，導致陳男人車失控撞飛路邊一台要價70萬元的測速照相機，員警嚇到趕緊躲開沒有被撞，陳男則人車旋轉45度才止停，現場沒有人受傷。
員警趨前喝令他下車受檢，經酒測沒有酒精反應，初步檢視測照設備，內部零件鬆脫、電池及腳架損壞，維修費用有待廠商估算，至於陳男肇事原因及責任歸屬，後續警方會調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言