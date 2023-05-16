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失聯移工超商領包裹 心虛閃躲反引起警注意

聯合報／ 記者林保光／即時報導

越南籍阮姓男子到超商領包裹，見到員警馬上閃避，警方覺得可疑，上前攔住他，他示出他人的居留證，員警一眼就識破不是他的居留證，追問下發現他是失聯移工，將他移送移民署高雄專勤隊，等候遣返。

據了解，21歲的阮姓男子來台工作後，今年1月逃離原工作地，才經雇主通報失聯移工。

5月14日下午5點多，阮姓男子到高雄市鳳山區林森路某超商，剛領完包裹出門，看到警車後又立即躲向汽車旁，躲避警方查緝，他沒想到因他的動作，更引起員警注意。

警方上前盤查，阮姓男子稱他沒帶證件，示出手機內的居留證照片給員警看，員警一看照片，直覺根本不同人，追問他後，阮姓男子才坦承1月逃離原工作地，警方依違反入出國及移民法，將他移送移民署高雄專勤隊收容。

警方表示，移民署正推動為期5個月的「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，到6月30日，如果失聯移工自動到案可獲從寬論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2000元，還能免除入境管制禁止入國期間等措施，民眾若發現或認識逾期外籍人士，請協助或鼓勵他們自行到案。

越南籍阮姓男子（左）遇警立即閃躲，警方查出原來他是失聯移工。記者林保光／翻攝
越南籍阮姓男子（左）遇警立即閃躲，警方查出原來他是失聯移工。記者林保光／翻攝

移民署 移工 超商

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