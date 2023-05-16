失聯移工超商領包裹 心虛閃躲反引起警注意

越南籍阮姓男子到超商領包裹，見到員警馬上閃避，警方覺得可疑，上前攔住他，他示出他人的居留證，員警一眼就識破不是他的居留證，追問下發現他是失聯移工，將他移送移民署高雄專勤隊，等候遣返。

據了解，21歲的阮姓男子來台工作後，今年1月逃離原工作地，才經雇主通報失聯移工。

5月14日下午5點多，阮姓男子到高雄市鳳山區林森路某超商，剛領完包裹出門，看到警車後又立即躲向汽車旁，躲避警方查緝，他沒想到因他的動作，更引起員警注意。

警方上前盤查，阮姓男子稱他沒帶證件，示出手機內的居留證照片給員警看，員警一看照片，直覺根本不同人，追問他後，阮姓男子才坦承1月逃離原工作地，警方依違反入出國及移民法，將他移送移民署高雄專勤隊收容。