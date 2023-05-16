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靠導航出包！2男女嘉義崑崙山拜拜 車卡深山嚇到皮皮挫
嘉義縣前天傍晚5點多黃男與劉女開車前往中埔鄉崑崙山瑤池宮參拜，導航出包開入嘉141線偏僻產道繞山路，車輛突卡石縫陷泥濘，天色漸暗，2人察覺怪異，趕緊播打110求救，所幸警方與民力經定位搜尋1個多小時侯順利獲救，2人嚇到皮皮挫直呼，「真的不能太相信導航」。
據了解，黃男及劉女於當天是從嘉義市出發，要去嘉義縣中埔鄉崑崙山瑤池宮參拜，依導航指示行駛，迷失在山區產業道路，且車輛又不慎深陷在石縫及爛泥中，動彈不得，2人見天色漸暗無人煙，趕緊向警方求助，幸好警方很快找到人，神奇的是，2人要前往的廟宇就在台3線路旁右轉就抵達，為迷失方向，增添詭異。
中埔警分局表示，14日下午5點接獲報案，中崙村嘉141線山區道路民眾受困迷失，員警與民力4人展開搜救，因位置不清楚，經手機定位周遭地毯式搜尋，晚間6點多，在嘉141線8.5公里處旁產業道路找尋報案2人，除受驚嚇外均無外傷，隨後幫忙拖吊黃男受困貨車；警方籲民眾不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋協助。
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