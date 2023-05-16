靠導航出包！2男女嘉義崑崙山拜拜 車卡深山嚇到皮皮挫

嘉義縣前天傍晚5點多黃男與劉女開車前往中埔鄉崑崙山瑤池宮參拜，導航出包開入嘉141線偏僻產道繞山路，車輛突卡石縫陷泥濘，天色漸暗，2人察覺怪異，趕緊播打110求救，所幸警方與民力經定位搜尋1個多小時侯順利獲救，2人嚇到皮皮挫直呼，「真的不能太相信導航」。

據了解，黃男及劉女於當天是從嘉義市出發，要去嘉義縣中埔鄉崑崙山瑤池宮參拜，依導航指示行駛，迷失在山區產業道路，且車輛又不慎深陷在石縫及爛泥中，動彈不得，2人見天色漸暗無人煙，趕緊向警方求助，幸好警方很快找到人，神奇的是，2人要前往的廟宇就在台3線路旁右轉就抵達，為迷失方向，增添詭異。