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「投資賺錢保獲利絕對假」竹市警將計就計逮面交車手

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警察局第一分局南寮派出所上月接獲50歲陳姓女子報案求助，稱家人近期對投資理財感興趣，接受理財專家指示頻繁匯款，疑似遭詐騙，後續還需再繳付90萬元給對方，經派出所長江博凱與陳深談，確認陳的家人遭詐，並成立專案小組，將計就計前往埋伏守候，順利逮獲假冒投資公司理財專員前來取款余姓車手，檢方上周依組織犯罪、偽造文書、詐欺罪嫌起訴。

警方調查，這起案件的行騙手法是常見的投資理財型詐騙，由詐團成員遭假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」、「高報酬保證獲利」等廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可代為投資賺錢保證獲利，透過先讓被害人獲利方式使其卸下心房而匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

警方4月6日接獲陳女報案，指家人疑遭投資理財型詐騙，還將繳付90萬元，警方立刻成立專案小組，與陳女家人配合持續與詐團周旋，於雙方指定面交處所周邊布署優勢警力埋伏守望，沒多久就看見假冒理財專員的45歲余姓車手現身準備取款，員警當下一擁而上，當場將其逮捕法辦，並起獲偽造證件。

新竹市警察局第一分局表示，網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，除了傳統的假檢警、假綁架面交詐欺外，近日新興假冒名人假投資詐騙也推出面交到府服務方案，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。

警方將計就計前往埋伏守候，順利逮獲假冒投資公司理財專員前來取款余姓車手，起獲偽造證件。圖／警方提供
警方將計就計前往埋伏守候，順利逮獲假冒投資公司理財專員前來取款余姓車手，起獲偽造證件。圖／警方提供
警方將計就計前往埋伏守候，順利逮獲假冒投資公司理財專員前來取款余姓車手。圖／警方提供
警方將計就計前往埋伏守候，順利逮獲假冒投資公司理財專員前來取款余姓車手。圖／警方提供

詐騙集團 車手

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