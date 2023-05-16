影／桃園龍潭行人地獄驚魂 男走斑馬線被轎車撞翻滾2大圈

台灣才被國外評為「行人地獄」，台南又發生3歲女童過馬路遭撞死的意外，10日中午將近12時，一名男子行經龍潭區北龍路與公園路口，一輛小轎車從北龍路右轉公園路時，在斑馬線前並未停車禮讓行人，直接把行人撞翻，所幸行人被撞後還可自行站起，並無大礙。

影片中，行人被撞上小轎車的引擎蓋，翻了一圈又滾了下來，一旁的女騎士看傻了眼，最後行人自行扶著頭起立，想上前找小轎車駕駛理論，但疑似駕駛已在車上道歉，最後行人拍拍衣服就直接離開現場，留下不知所措的駕駛，最後又回到車上繼續行駛。