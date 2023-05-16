雲林警官駕警車載美妹違規自拍下場曝光…網友竟逆風挺

網路社群昨天流傳雲林一名警官駕警車載著2名女志工但未繫安全帶、自拍還對鏡頭比出「YA」手勢的影片，引起大批網友熱議，有人認為「警察帶頭違規」，台西警分局親上火線回應「因社區治安會議，當事警官基於為民服務接送2女返家，已依規定處分並加強法紀觀念」。

原因曝光也有不少網友力挺「辛苦了！」直呼「不該因一時疏乎否定該警官的努力」。

台西警分局上月26日舉辦擴大社區治安座談會，會中邀請新住民警察志工到場協助宣導，會後由第三組組長駕駛巡邏車載送3名與會的新住民女性返家，不料其中1女拿起手機自拍，鏡頭拍到正在開車警官及後座乘客時，2人還分別比「YA」及微笑。

昨天影片流到網路「社會事新聞影音」上，眼尖的網友一看就發現警官及乘客皆未繫安全帶，網上一片撻伐「怎麼會違規還自拍？」影片尾聲甚至連警車字樣「台西分局」都入鏡了；另一社群「靠北police」也有警察投稿指出，「長官大意了，開警車沒繫安全帶，怎麼被女子PO到網路社群」。

台西警分局隨即出面回應，針對3人違規，已依道路交通管理處罰條例第31條規定舉發，另駕駛該車的員警依警察人員駕車安全考核實施要點規定懲處，並加強教育法紀觀念。