菲籍女旅客遺失手耭 清水警國際快遞寄回她跨國寄感謝信

一名菲籍女旅客到台中市沙鹿旅遊時遺失手耭，民眾撿到拿到清水警分局，警方查出手機主人已離境回到菲律賓，員警自掏腰包寄國際快遞，將手機寄還女子，她再跨國寫信，傳到台中市政府1999感謝員警熱心協助。

上月11日下午時，菲律賓藉女旅客Euli Perez到台中市沙鹿區旅遊時，不慎遺失手機，民眾拾獲，送至清水警分局沙鹿分駐所，警員林皇璋獲受理後，檢視手機並透過臉書與女旅客家屬取得聯繫，才知女旅客隔日一早已搭機離台，警員最後留下對方菲律賓住址資料，自掏腰包以國際快遞將手機寄返菲律賓給對方。

女旅客回國收到手機後，為表達台中市員警對民眾的友善、熱心及時找回手機並送回國服務精神，以電子郵件，寫信給台中市政府1999，感謝員警的幫忙。

女旅客Euli Perez在信中寫：「感謝您的團隊，很友善又很及時的幫我找回丟失的手機，甚至超出職責範圍，付出非常大的努力把手機送回菲律賓，展示了公共服誠信的最高標準」。