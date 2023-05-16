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獨／抓到了！ 台中霧峰光復新村空屋火警是他幹的
台中市霧峰光復新村昨天凌晨發生火警，仁愛路6號空屋在大火中化為灰燼，當地的活化利用和治安引起各界重視。案經霧峰警分局追查，凌晨查獲曾在案發前出入空屋的林姓男子，他坦認曾在該處丟菸蒂，但不知會因此引起火警。
據了解，火警發生後，警察在當地遍尋監視錄影，後來在一處民宅發現一支監視錄影曾拍到有1名男子昨天凌晨曾騎著電動腳踏車前往該空屋，停留時間不到一分鐘，後來即發生火警。
警方查出該男子姓林，平日愛喝酒，居住在高速公路一處涵洞下，過著類似流浪漢的生活。警方今天凌晨就在涵洞查獲他，目前仍在偵訊中。
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