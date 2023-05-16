外遇險釀人命 竹東分局長記過調職

郭耀男在接受竹縣警察局的調查時坦言，「自己個人做錯事，願意接受一切處分，感到對不起警察局、對不起大家。」圖為郭耀男曾召開記者會的資料照、非此案出面說明。圖／本報資料照片 新竹縣警竹東分局長郭耀男發生婚外情，上個月二人因故爭吵，郭封鎖對方，女子企圖輕生獲救，事件曝光；郭坦承錯誤，願接受一切處分，縣警局將他記過二次，列教育輔導對象，改調警務參非主管職務，警察局長林信雄自請處分。

據了解，郭耀男是經友人介紹認識該名女子，二人發展不正常關係，他被爆料今年春節留守期間，邀女方到官舍過夜，上個月二人因故爭吵，郭封鎖對方，氣得女子企圖輕生，被朋友報警救下。

新竹縣警察局上周五接到檢舉展開調查，郭當下坦承與女子去年在台北認識，曾在分局宿舍過夜一次；郭說「自己個人做錯事，願意接受一切處分」，深感對不起警察局、對不起大家。

新竹縣警局表示，郭耀男發生男女不正常感情交往，身為重要警職嚴重違反紀律要求，記過兩次列為教育輔導對象；後續追究相關人員考監責任，局長林信雄自請處分。

郭耀男在台北市警信義分局擔任督察組長時獲派任分局長，去年初出任新竹縣警橫山分局長，今年二月調竹東分局；縣警局昨發布將他改調警務參，遺缺由現任橫山分局長吳學安接任，新北市警蘆洲分局組長林鼎超調升橫山分局長，火速交接。

台南市警局三線一星前秘書室主任莊武能去年十二月卅一日因感情糾紛涉入恐嚇取財案，在新竹橫山地區被警方連開九槍圍捕，當時帶隊的就是時任橫山分局長的郭耀男。

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