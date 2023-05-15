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屏東2少年騎車進加油站偷拿3萬7千元 遭逮送辦

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東新園1處加油站日前發生少年竊盜案，2名少年趁員工忙於手邊工作，四下無人之際進入收銀台偷走3萬7千元，待員工發現報案，警方調閱監視器循線將2名少年查緝到案，昨日詢後移請屏東地方法院少年法庭審理。

警方指出，兩名少年4月29日晚上7點多，雙載騎乘電動車到新園鄉南興路1處加油站，頭戴安全帽、口罩，趁員工加油未注意時，趁隙進入收銀台內，竊取裝有3萬7千元的錢包後逃離現場。

警方獲報調閱案發周邊監視器，昨日下午將2名少年查緝到案，詢後移請屏東地方法院少年法庭審理。

警方提醒加油站業者可藉由加強照明設備、改善監視器等方式，降低被竊風險，另金錢應置於安全處所存放，以免成為宵小鎖定目標。

屏東縣新園鄉2名少年騎車進加油站偷拿3萬7千元遭逮送辦。圖／警方提供
屏東縣新園鄉2名少年騎車進加油站偷拿3萬7千元遭逮送辦。圖／警方提供
屏東縣新園鄉2名少年騎車進加油站偷拿3萬7千元遭逮送辦。圖／警方提供
屏東縣新園鄉2名少年騎車進加油站偷拿3萬7千元遭逮送辦。圖／警方提供

屏東 加油站 監視器 竊盜

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