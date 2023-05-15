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太魯閣國家公園首次接獲炸彈恐嚇信 警方巡查無異狀

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

太魯閣國家公園管理處今天首次收到炸彈恐嚇信件，有人寄電子郵件至首長信箱，稱有8顆炸彈隨機安裝在國家公園某處，要在下午3時引爆炸彈。太管處不敢大意，緊急向警方報案，也在各大景點、廳舍巡查，好在並未發現炸彈或可疑爆裂物，後續交由警方調查留言人IP位置。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉表示，今天上午8時許，有民眾寄郵件至首長信箱稱「8顆遙控炸彈已經安裝在太魯閣國家公園某處，下午3點引爆炸彈」，接獲消息立刻向警方報案，警方有派人調查，也請管理處人員巡查，都未有發現疑似炸彈物品。

林忠杉說，得知有炸彈消息「心裡有害怕、緊張一下」，好在下午3時沒有地方發生爆炸，因此暫時解除警報，目前持續加強巡邏。其他國家公園有收到類似的恐嚇案件，不過太魯閣國家公園是第一次收到炸彈恐嚇信件。

警方表示，警方獲報後有到太魯閣國家公園偵辦，針對遊憩區場所、停車場與廁所等處加強巡查，現在調查寄件人是誰，杜絕不法情事。

太魯閣國家公園管理處今天首次收到炸彈恐嚇信件，稱有8顆炸彈隨機安裝在國家公園某處，要在下午3時引爆。經巡查後未有發現炸彈或可疑爆裂物。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處今天首次收到炸彈恐嚇信件，稱有8顆炸彈隨機安裝在國家公園某處，要在下午3時引爆。經巡查後未有發現炸彈或可疑爆裂物。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 炸彈 恐嚇

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