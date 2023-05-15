小琉球沙灘拍女子照遭報警 警方籲勿侵犯隱私

夏日海邊戲水遊客多，屏東小琉球近日發生一名女子在沙灘時無故遭到陌生男子拍照而報警，警方檢視照片確認無女子私密處及臉部特寫，呼籲遊客勿侵犯他人隱私權。

屏東縣警察局琉球分駐所長吳明勝接受媒體聯訪指出，呂姓女子報案稱12日下午4時許在威尼斯沙灘遭人無故拍照，了解後得知拍照的是吳姓男子，吳男主動提供所拍呂女在沙灘上11張照片。

警方調查表示，同步與呂女檢視照片內容，確認未針對呂女私密處及臉部特寫拍照，均為背影，認為難以構成妨害秘密罪，因未以照相或錄影針對身體隱私部位攝影；另外，社會秩序維護法部分，因無窺視、猥褻言語調戲他人之意圖，同樣不成立。

警方強調，現已進入夏季，小琉球各處沙灘均湧入大量戲水人潮，遊客要留意安全，另旅遊拍照應避免侵犯他人隱私進而造成誤會。