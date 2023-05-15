快訊

陳冠霖驚傳車禍！ 突遭後方車撞上「安全氣囊爆開」

三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

小琉球沙灘拍女子照遭報警 警方籲勿侵犯隱私

中央社／ 屏東縣15日電

夏日海邊戲水遊客多，屏東小琉球近日發生一名女子在沙灘時無故遭到陌生男子拍照而報警，警方檢視照片確認無女子私密處及臉部特寫，呼籲遊客勿侵犯他人隱私權。

屏東縣警察局琉球分駐所長吳明勝接受媒體聯訪指出，呂姓女子報案稱12日下午4時許在威尼斯沙灘遭人無故拍照，了解後得知拍照的是吳姓男子，吳男主動提供所拍呂女在沙灘上11張照片。

警方調查表示，同步與呂女檢視照片內容，確認未針對呂女私密處及臉部特寫拍照，均為背影，認為難以構成妨害秘密罪，因未以照相或錄影針對身體隱私部位攝影；另外，社會秩序維護法部分，因無窺視、猥褻言語調戲他人之意圖，同樣不成立。

警方強調，現已進入夏季，小琉球各處沙灘均湧入大量戲水人潮，遊客要留意安全，另旅遊拍照應避免侵犯他人隱私進而造成誤會。

小琉球沙灘拍女子照遭報警 警方籲勿侵犯隱私屏東縣小琉球12日發生一名呂姓女子在威尼斯沙灘時無故遭到陌生男子拍照而報警，警方檢視照片確認無女子私密處及臉部特寫，呼籲遊客勿侵犯他人隱私權。圖為小琉球戲水遊客。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年5月15日 中央社
小琉球沙灘拍女子照遭報警 警方籲勿侵犯隱私屏東縣小琉球12日發生一名呂姓女子在威尼斯沙灘時無故遭到陌生男子拍照而報警，警方檢視照片確認無女子私密處及臉部特寫，呼籲遊客勿侵犯他人隱私權。圖為小琉球戲水遊客。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年5月15日 中央社

小琉球 沙灘

延伸閱讀

夏日泳裝就缺這一款！英式經典格紋上身 預約夏清涼

直擊17隻「長頸龍寶寶」在沙灘上狂奔？網曝真相：還以為穿越2億年前拍的

「紅色沙灘」試登除雷車亮相 海軍金山沙灘搶灘操演

散步驚見「無頭鱷魚」趴沙灘休息 近看發現沒了呼吸..專家揭真兇：不是猛獸

相關新聞

太魯閣國家公園首次接獲炸彈恐嚇信 警方巡查無異狀

太魯閣國家公園管理處今天首次收到炸彈恐嚇信件，有人寄電子郵件至首長信箱，稱有8顆炸彈隨機安裝在國家公園某處，要在下午3時...

影／台東徐州街住宅失火 煙塵竄隔鄰臥床老婦送醫

台東市徐州街342號連棟3層樓建築，今天下午4時許不明原因失火，大量濃煙從該戶2、3樓竄出，消防隊到場約10分鐘即撲滅火...

窮男偷虎爺變賣！警找回神像金光閃閃 連擲3聖筊村民驚嘆

嘉義縣梅山鄉金山岩寺廟，主祀觀世音菩薩，近日廟內供奉虎爺神像不翼而飛，廟方向警方報案，經調閱監視器發現，一名男子躡手躡腳...

分手翻臉！前男友夥友人竟持棍棒痛毆強擄前女友

賴姓女子積欠陳姓前男友債務，昨遭陳男夥同宋男、郭男等人持棍棒狂毆，甚至被強擄上車至旅社囚禁，新北新店警方獲報後鎖定陳男等...

老狗逛斗南夜市走失機警蹲超商 員警助找到主人

雲林一隻老狗日前與主人逛斗南夜市卻不幸走失，牠機警走到超商駐足等待援助，員警到超商巡簽，研判是走失犬隻，帶回拍照貼上臉書...

男意識不清漂浮汐止秀峰瀑布水面 消防馳援救上岸

新北市消防局今早9時獲報，指汐止秀峰瀑布有名男性漂在水面，離岸邊很近都疑似沒反應，汐止分隊及特搜大隊秀峰分隊前往救援，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦