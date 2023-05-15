鋼鐵廠員工88公分鐵棍打死同事 橋頭法院首件由國民法官審理

高雄燕巢區某鋼鐵工廠王姓男員工，今年1月12日和林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，在場的王妻見狀通報現場負責人，林男送醫急救4天後不治，警方依傷害致死將王男送辦，橋檢偵辦後，今依傷害致死罪起訴，今早完成抽籤，成為橋頭地院首件進行國民法官審理的案件。

檢警調查，今年1月12日下午4時許，林男因身體不適未再配合王男工作，王男不滿工作沒做完，和林男爆發口角，之後趁林男不注意時，拿起地上長88公分，重約8.4公斤的鐵棍，朝林男左胸以上部位痛擊。

當時林男閃躲不及，左耳下方頭、頸交界位置被王男打傷，當場倒下，當時在場的王妻衝上前呼喚林男，但林男已經失去意識，送醫後急救4天後不治。

檢警相驗後，發現林男頭部有外傷，造成硬腦膜下腔出血、腦挫傷、腦適內出血等多處併發症，造成腦室周圍及腦隨瀰漫性壞死而亡，檢方複訊後，依傷害致死罪聲押王男獲准。

檢方歷經4個月調查，今依傷害致死罪起訴王男，案件移審至橋頭地院，因屬於國民法官法進行國民參審的案件，本案也成為橋院首件以國民法官進行審理的案件。