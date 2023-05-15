分手翻臉！前男友夥友人竟持棍棒痛毆強擄前女友
賴姓女子積欠陳姓前男友債務，昨遭陳男夥同宋男、郭男等人持棍棒狂毆，甚至被強擄上車至旅社囚禁，新北新店警方獲報後鎖定陳男等人位置，會同永和警方，在6小時內攻堅救出賴女、逮捕陳男等人，依殺人未遂等罪嫌偵辦。
據悉陳男（43歲）與賴女（42歲）因感情不睦分手，兩人交往期間，賴女曾向陳男拿9萬元，但陳男認為是被拿30萬，雙方在金額上認知差距過大，陳男多次聯繫不到賴女，雙方埋下衝突導火線。
警方調查，賴女昨天上午7時許由劉男陪同，從桃園市載往新店新和街找友人時，陳男夥同宋男（45歲）、郭男（34歲）尾隨，賴女才下車就遭3人持棍棒痛毆，並被強擄上車載往中和區換車，載往新店區某汽車旅館再轉往永和區竹林路某旅社。
警方獲報後立即成立專案小組追緝，調閱沿路監視器鎖定陳男等人行蹤，當天下午2時許攻堅救出賴女，逮捕陳男等人，賴女因遭痛毆，頭部有撕裂傷、牙齒斷裂、臉部挫傷，警方先將她送醫治療，陳男等人則被依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌送辦。
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