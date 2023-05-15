影／澎縣夜歸女子遭持刀行搶 警方1小時內偵破

澎湖陳姓男子今天清晨在馬公最大集合式住宅「龍行新城」持刀埋伏，行搶一名夜歸婦人得款1萬多元得逞，搶劫過程雙方周旋20多分鐘，警方獲報後，調閱監視器過濾清查，鎖定嫌犯前往逮人，警方趕扺時，陳男知道東窗事發，直接投案，坦承缺錢花用才鋌而走險，全案在1小時內火速偵破。

警方表示，被害女子住「龍行新城」，今晨3點多時下班與同事搭乘計程車返家，正持感應器開門時，遊戲區暗處突竄出一名男子勒住她頸部，並持摺疊刀行搶。被害人強作鎮定與嫌犯周旋，拿出皮包內1萬500元男子時，指自己也是苦命人，遭人欠債，前後周旋20分鐘，男子才離去。

被害女子事後打電話聯繫同事，由同事陪同到管理室報案，警方獲報調閱大樓監視器並查訪住戶，鎖定34歲陳姓男子涉有重嫌，隨後將陳男逮捕到案，並起出搶來的贓款及犯案用摺疊刀，詢後依搶強盜罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。