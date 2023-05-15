百歲人瑞失蹤趴趴走！北市警接獲「運將報案」助返家

100歲人瑞王姓老翁患有失智症，日前從新北板橋住家一路跑到北市大安區，在路上攔了一輛計程車稱要去「大安分局」，運將發現他行為怪異，且語意又不太清楚，懷疑是失蹤老翁報警。警方將他帶回派出所查證身分，發現他當天早上才被通報失蹤人口，立刻聯絡家屬，成功助一家人團圓。

大安分局新生南路派出所9日下午4點半獲報，轄內仁愛路三段疑似有失蹤人口，運將稱該名老翁攔車後說不清楚要去哪，後來才說要去大安分局，但感覺怪異，懷疑是失蹤老翁，於是報警。

警方先關心老翁身體狀況，確認無大礙，協助送他回派出所休息同時查詢他身分，赫然發現他是100歲的王姓老翁，再仔細搜尋，警政系統當天早上才接獲通報他是失蹤人口，緊急聯絡家屬。

家屬趕到派出所接老翁，頻頻感謝警方幫忙，稱老翁年事已高，患有失智症狀，一早從新北板橋住處外出就不知去向，心急如焚向警方報請失蹤協尋，所幸一天內就順利找到。