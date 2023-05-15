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老狗逛斗南夜市走失機警蹲超商 員警助找到主人

中央社／ 雲林縣15日電

雲林一隻老狗日前與主人逛斗南夜市卻不幸走失，牠機警走到超商駐足等待援助，員警到超商巡簽，研判是走失犬隻，帶回拍照貼上臉書協尋飼主，隔天找到主人。（警方提供） 中央社
雲林一隻老狗日前與主人逛斗南夜市卻不幸走失，牠機警走到超商駐足等待援助，員警到超商巡簽，研判是走失犬隻，帶回拍照貼上臉書協尋飼主，隔天找到主人。（警方提供） 中央社

雲林一隻老狗日前與主人逛斗南夜市卻不幸走失，牠機警走到超商駐足等待援助，員警到超商巡簽，研判是走失犬隻，帶回拍照貼上臉書協尋飼主，隔天即與主人重逢欣喜若狂。

雲林縣警局斗南分局今天發布新聞稿，日前2名員警巡邏時，在台1線靠近雲、嘉2縣交界的超商巡簽時，遇到一隻老狗，毛髮乾淨、戴著紅色項圈。超商店員告訴警方，狗不知於何處跑來，已經坐在門口不動良久，看起來不像附近的流浪狗。

警方研判為有人飼養，示意狗狗跳上機車，要帶牠去找主人，牠果然跳上機車踏板跟著員警回大埤分駐所。當天員警即將狗狗的照片貼到臉書（Facebook）找尋飼主。

警方表示，狗狗在分駐所時很乖，不吵不鬧頗有靈性，隔天早上狗主人看見臉書訊息，馬上來認領，狗狗見飼主欣喜若狂，蹦蹦跳跳在主人及員警之間繞圈，似乎在表達感激。

狗主人說，於日前在斗南夜市走失，因遍尋不著十分焦急，所幸大埤警方於距離走失地點10公里外的超商找到愛狗，十分感謝。

狗狗 夜市

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