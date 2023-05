醉態糗…萬華阿兜仔「搭訕找狗」遭報警 竟跟警察稱兄道弟

澳洲籍男子Jesse(中譯:傑西)日前因愛犬走失,心情不佳晚上在萬華青年公園遊蕩,遇見民眾就用英文攀談「你知道我的狗在哪嗎」,由於他身上有明顯酒氣,民眾認為被騷擾,急忙報警,警方趕抵,傑西疑不勝酒力胡言亂語,跟警察稱兄道弟「he is my brother.」「I love him so much.」警察將他帶回派出所聯絡家屬,事後也尋獲愛犬。

萬華分局青年路派出所6日晚上9點多獲報,民眾稱有一名酒醉外國人在青年公園附近遊蕩、騷擾路人,趕抵果然在公園找到一名「酒醉外國人」,上前詢問發生什麼事,孰料他語焉不詳,還對警察說「he is my brother.」「I love him so much.」。

由於他明顯酒醉,警方遂先把他帶回派出所查詢身分,確認他是定居在萬華區的澳洲籍男子傑西(30歲),聯絡他岳母協助他返家休息。