醉態糗…萬華阿兜仔「搭訕找狗」遭報警 竟跟警察稱兄道弟

澳洲籍男子Jesse（中譯：傑西）日前因愛犬走失，心情不佳晚上在萬華青年公園遊蕩，遇見民眾就用英文攀談「你知道我的狗在哪嗎」，由於他身上有明顯酒氣，民眾認為被騷擾，急忙報警，警方趕抵，傑西疑不勝酒力胡言亂語，跟警察稱兄道弟「he is my brother.」「I love him so much.」警察將他帶回派出所聯絡家屬，事後也尋獲愛犬。

萬華分局青年路派出所6日晚上9點多獲報，民眾稱有一名酒醉外國人在青年公園附近遊蕩、騷擾路人，趕抵果然在公園找到一名「酒醉外國人」，上前詢問發生什麼事，孰料他語焉不詳，還對警察說「he is my brother.」「I love him so much.」。

由於他明顯酒醉，警方遂先把他帶回派出所查詢身分，確認他是定居在萬華區的澳洲籍男子傑西（30歲），聯絡他岳母協助他返家休息。