垃圾車闖平交道被柵欄阻急煞倒車 警查獲重罰吊照

桃園市八德區永豐路平交道1輛垃圾車警鈴響起企圖硬闖，柵欄放下急煞倒退。圖／取自「社會事新聞影音」 桃園市八德區網友今天上午PO出目擊1輛垃圾車行經八德區永豐路平交道前，「想拚一把闖過、拚不過只好急煞倒退」，司機在警鈴響起仍企圖搶平交道通行，因柵欄放下才緊急作罷倒車，，八德警方表示，若查證屬實，將依違法道路交通管理處罰條例規定開罰，可處1萬5000元到9萬元以下罰款，吊扣駕照1年。

桃市環保局表示，經查該輛垃圾車並非市政府清潔大隊垃圾車，車輛特徵明顯不同，畫面中的垃圾 車輛應是民間垃圾車，該局將進一步查詢清潔隊垃圾車軌跡，釐清有無行經永豐路平交道的垃圾車或其他民間垃圾車。

網友在網路社群PO出目擊永豐平交道事件，5月12日下午4時30分，當時永豐路平交道警鈴已響起，其他車輛皆停下等候列車通過，卻有1輛垃圾車行經欲強闖平交道，衝至鐵道前，不料平交道柵欄已經放下，該垃圾車才急煞倒退，後方車主全程目擊，認為垃圾車「想拚一把闖平交道，拚不過只好急煞倒退」，此舉相當危險，萬一卡平交道將釀成大禍。