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空軍下士由阿公一手帶大 家屬悲傷認屍難接受

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南空軍陳姓下士家屬，今天到市立殯儀館配合檢方相驗。記者黃宣翰／攝影
台南空軍陳姓下士家屬，今天到市立殯儀館配合檢方相驗。記者黃宣翰／攝影
台南地檢署調查空軍陳姓下士死亡案，今天中午11點多在市立殯儀館相驗遺體，家屬傷心認屍，陳的叔叔說，侄兒才22歲，事發太突然，家屬都難以接受，會等到空軍司令部專案調查報告後再說。南檢指出，空軍下士遭輾壓相驗結果，頭胸腹腿輾壓傷併顱骨骨折造成顱內出血及出血性休克死亡。

陳姓下士昨晚執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車掉落，遭後方電源車壓過，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。家屬今天上午9點15分由軍方人員陪同進入基地處理善後，中午11點多配合檢察官，憲兵隊到市立殯儀館相驗遺體。

據了解，陳姓下士父母離異，父親已過世，由祖父隔代教養，陳的家屬到殯儀館後，看著葬儀人員將他冰冷遺體推出，都忍不住傷心落淚。

空軍司令部昨天深夜表示，所屬台南基地陳姓下士於晚間8點25分，執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車掉落，遭後方電源車壓過，經單位緊急送台南市立醫院搶救。醫院說，陳被到醫院前已明顯死亡，頭部和身體變形，醫院仍搶救71分鐘宣告不治。

空軍第一聯隊今天說，當時拖車拖電源車，陳姓下士坐在駕駛座後方摔下，被後方拖的電源車碾過。 空軍司令部已組專案小組調查。

空軍 殯儀館

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