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網路遇美女相約援交 年輕男子險遭詐騙1萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

不法分子傳送清涼照片內容誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
不法分子傳送清涼照片內容誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
20歲陳姓男子在網路社群認識一名暱稱「昕昕」女網友，對方用Line傳來一張清涼照，自稱有兼職援交服務，雙方談妥援交，但陳昨晚8點到台南市某超商見面時，女網友要陳先購買1萬元遊戲點數支付保證金，以證明非為警察，陳半信半疑，報警求助才未購買點數。

台市警二分局海安派出所昨晚8點多接獲報案，在康樂街超商前有民眾需要警方協助，員警洪正偉、黃順發趕到現場了解。

陳姓男子向警方表示，他在網路上認識一名女網友「昕昕」加好友後，對方傳來面容姣好、身材火辣、穿著低胸露乳溝的美女照，並談及援交事宜。雙方談妥40分鐘1千元價格進行全套性服務，包括按摩浴、深情小親嘴及冰火兩重天等。

陳依約到康樂街超商前見面，但女網友「昕昕」卻要陳先購買1萬元遊戲點數支付保證金，證明自己不是警察，還說交易完成後，就會把保證金1萬元全部還給他。陳猶豫不 決，遭到對方恫嚇他趕快交付遊戲點數，否則他會很難看。

警員洪正偉向陳說明，這是常見的詐騙手法，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，待被害人上鉤後，使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱。

洪正偉說，火辣美女最終也不會出現，並告知一些假援交真詐騙案例，才讓陳男從騙局中驚醒過來，並封鎖女網友的聯絡資訊，感謝警方的及時攔阻詐騙。

不法分子利用LINE指示內容誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
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陳姓男子(左)遭電信交友詐騙，員警黃順發(右)及時攔阻詐騙。記者黃宣翰／翻攝
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援交 詐騙

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