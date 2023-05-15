國道一號南向五股段 3車連環撞1人送醫

國道一號南向五股路段今天上午9時許，發生3輛車連環車禍，肇因疑為未保持安全距離釀成事故。記者林昭彰／翻攝 國道一號南向五股路段今天上午9時許，發生3輛車連環車禍，肇因疑為未保持安全距離釀成事故，幸好只有1名駕駛膝蓋輕微受傷，送往衛福部台北醫院救治，沒有大礙。

警方初步調查，車禍起因於46歲譚姓男子駕駛的轎車，在南向31.4公里五股路段，疑似未保持安全距離，先撞擊前方由50歲張男駕駛的休旅車之後，又再往前推撞32歲林男駕駛的聯結車，幸好各車駕駛均有繫上安全帶，僅譚男膝蓋輕微受傷。

這起事故現場占用4線車道（含1個輔助車道），造成後方回堵5公里。警方迅速通知交控中心及119派遣消防車、救護車趕抵，大約10時9分排除路況恢復通車，3名駕駛酒測值均為０，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3千至6千元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛。