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通緝犯返鄉探望媽媽 違停被警發現與母警局沈重相會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市40歲蔡姓男子因案通緝後一直藏匿在新北市在新北市，因為很想念母親想說母親節回家探望，缺因為違規停車被員警看見攔下、查出為通緝身分，無奈只能在派出所內與母親相會。

永康分局龍潭派出所警員鄭行宏與連倉偉，昨天在永康區西勢路新灣橋附近看見一輛車違停。因蔡男神情緊張且表示未帶證件，員警訊問蔡嫌姓名請其他自報身分證字號，結果他報弟弟的名字，員警查詢「查無此人」，再度盤問又自報另一組身分證字號，但登錄長相特徵，雖與蔡男相像有所差異。

員警帶返所查證身分，蔡男眼見難以隱瞞，主動表示一開始謊報弟弟的身分證號，意圖規避盤查，警方查出蔡男在台南及桃園遭地院發布通緝，逮捕解送歸案。

蔡男表示，最近都藏匿新北市林口區，因母親節想念母親要返鄉探望，沒想到因違停遭警方查獲，員警通知蔡男母親前來派出所與蔡男相見，雙方過了沈重的母親節。

分局長甘炎民表示，警員鄭行宏與連倉偉平時工作認真，對於轄區治安狀況熟悉，積極盤查可疑人車，能機警識破通緝犯假冒身分十分可貴。警方仍會持續維護轄區治安，切勿心存僥倖以身試法。

通緝犯返鄉探望媽媽，違停被員警發現。記者周宗禎／翻攝
通緝犯返鄉探望媽媽，違停被員警發現。記者周宗禎／翻攝
通緝犯返鄉探望媽媽，違停被員警發現。記者周宗禎／翻攝
通緝犯返鄉探望媽媽，違停被員警發現。記者周宗禎／翻攝

通緝 身分證

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