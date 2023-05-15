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高雄旗津宮廟遶境妨害交通 警開出83件罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗津區廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，多達數百人參加，現場燃放大量鞭炮，濃煙伴隨劇烈鞭炮聲響，警方與消防局動員勸導，共查處5件燃放爆竹，但部分鞭炮佔據路面，督導的鼓山分局長陳奕良還親自下場移開鞭炮，活動直到昨晚10點才結束。

今網路社群「社會事」新聞影音將昨天廟會盛況放上網路，鞭炮爆炸長達10多秒，旗津多處街道也有準備炮陣，一度占據周邊車道，造成車道縮減，警方共動員61人在現場實施交管，疏導假日的旗津交通。

警方表示，昨廟會遶境共舉發交通違規27件，包含酒駕1件、未戴安全帽20件、違規停車6件，另逕行舉發未戴安全帽56件，至於違規施放爆竹部分，則與消防局共同勸導，讓活動順利結束。

高雄旗津廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，現場燃放大量鞭炮，違規施放爆竹部分，則與消防局共同勸導。記者張議晨／翻攝
高雄旗津廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，現場燃放大量鞭炮，違規施放爆竹部分，則與消防局共同勸導。記者張議晨／翻攝
高雄旗津廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，現場燃放大量鞭炮，部分炮陣還占據車道，鼓山分局長陳奕良（左）下場移開鞭炮。翻攝自社會事新聞影音
高雄旗津廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，現場燃放大量鞭炮，部分炮陣還占據車道，鼓山分局長陳奕良（左）下場移開鞭炮。翻攝自社會事新聞影音
高雄旗津廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，現場燃放大量鞭炮。翻攝自社會事新聞影音
高雄旗津廣濟宮昨天舉辦廟會遶境活動，現場燃放大量鞭炮。翻攝自社會事新聞影音

車道 遶境 安全帽

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