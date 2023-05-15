詐騙集團奉為貴賓1年 老翁助警逮捕車手馬上被「拉黑」

李姓男子從屏東北上當詐騙集團取款車手，自稱第一次行動就被查獲，最後依詐欺罪嫌移送士林地檢署，2萬元交保候傳。記者林昭彰／翻攝 新北市八里區1名74歲老翁在「投資群組」觀望1年多，總是被以禮相待、循循善誘，日前終於決定提領20萬元投資虛擬貨幣，但被警方攔阻，繼而配合面交現金時逮捕取款車手，卻立馬被踢出群組拉黑，不禁感嘆對方翻臉像翻書。

老翁說他110年就加入1個投資泰達幣（USDT）的LINE群組，觀望許久不敢輕舉妄動，期間群主總是耐心回答每個問題，非常有禮貌。本月11日他終於鼓起勇氣決定購買，投資商特別要求「只能面交，不能匯款」。

於是老翁在指定網站開戶後，前往台北商港行政中心的銀行櫃台準備提領20萬元，行員隨即通報港務警察局，但老翁仍執意要領，港警又通知蘆洲警分局八里分駐所派員協助勸阻。

最後老翁協助警方，12日下午1時許在八里區中山路二段某超商，和詐欺車手約定面交現金，逮捕到23歲李姓車手，查扣他身上攜帶的30萬元和手機等證物。老翁發現取款車手被逮捕沒多久，他立刻就被詐騙集團踢出LINE群組，效率很高、非常現實。