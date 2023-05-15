警界醜聞！竹東分局長帶外遇對象至官舍度春宵 竹縣警局十點開記者會

新竹縣竹東分局長郭耀男遭控外遇，還將不倫對象帶至官舍過夜一事，新竹縣警局今天早上10點將開記者會回應。圖／擷取自警察局網頁 新竹縣竹東分局長郭耀男遭控外遇，還將不倫對象帶至官舍過夜一事，新竹縣警局今天早上10點將開記者會回應，新竹縣警察局指出，郭耀男坦承與該女子有不正當交往關係，也深感懊悔，督察室報請警政署予以記過處分，調任非主管職務，後續懲處作為皆依規定辦理。

已婚的郭耀男是在台北認識該名女子，2人交往後有不正常關係，上個月，二人因故爭吵，郭怕東窗事發、封鎖對方，氣得女子企圖輕生，被朋友報警救下，友人看不下去向媒體爆料，才曝光此事。

諷刺的是今年初台南市警局三線一星的祕書室主任莊武能，疑似與一名女性有不當關係，涉入恐嚇取財案，最後在新竹橫山地區遭警方連開九槍圍捕，當時擔任橫山分局長的郭耀男還召開記者會說明案情。

新竹縣警察局證實據報後進行內部調查，竹東分局長由橫山分局長吳學安接任，新北市蘆洲分局交通組組長林鼎超升任橫山分局長，相關人事異動的部分，今天上午10點將在警察局開記者會並由督察長說明。

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