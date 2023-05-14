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一早看見運將坐車內 入夜竟還在 報案破窗救援已死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓計程車司機把車停在一處社區附近，有住戶今天上午出門時看到他坐在車內駕駛座，以為在休息，晚上回家時看到他仍在，察覺異常報案。消防隊員破窗後，發現車內有裝著灰燼的容器，交由檢警調查死因。

據了解，年近60歲的張男患有輕微心臟疾病，獨自在基隆租屋居住，並曾向未同住的家人透露經濟出了點狀況。警方封鎖現場調查，未在車內及周圍發現打鬥痕跡，死者身上也沒有明顯傷痕。

警方調閱附近監視器畫面，查出張男今日凌晨把計程車開到當地停放，並未下車。今天晚上6點半左右，有人發現異狀報案，才發現他已在車內死亡。警方晚間聯繫家屬出面，調查張男生活情況，並報請基隆地檢署檢察官進行相驗，釐清死因。

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基隆市張姓計程車司機今晚被人發現在車內死亡，警方封鎖現場調查，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓計程車司機今晚被人發現在車內死亡，警方封鎖現場調查，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 生命線 計程車

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