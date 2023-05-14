後照鏡未收成對象 竊賊偷車遍及宜蘭各鄉鎮

宜蘭有人專門針對未鎖車輛，偷走車內物品，嫌犯先以目視觀察後照鏡未向內收折的車輛，研判車沒上鎖，再趁機打開車門行竊。昨天深夜有網友在「宜蘭知識+」臉書貼文，指宜蘭市一晚4次行竊，運動公園附近2戶民宅房車內物遭竊，經查其中1人損失4萬多元向警方報案。

網友昨天深夜在臉書社團「宜蘭知識+」發文，指出宜蘭治安亮紅燈，竊嫌食髓知味，提醒民眾提高警覺，注意居家環境可疑人物，發文還貼上疑似竊嫌犯案被錄下的畫面。

監視器拍下畫面顯示，5月10日清晨4點50分左右，穿著深色連帽外套、戴黑色口罩的男子，騎腳踏車停在被害人住家1樓車庫前張望，打開轎車車門，鑽進車內翻箱倒櫃行竊，過程約1、2分鐘。

網友留言，「他已經來光顧我2次了」、「慣犯，很多車都被他破壞」、「這人去年2月在羅東開蘭福德廟行竊，警察迅速到場處理，現在還到處行竊」、「抓了又放，放了又抓」。

宜蘭警分局表示，案發當天接獲宜蘭市公園路住戶報案，經查被害人忘了把車上鎖，竊賊偷走車內4萬多元禮券等物品，上個月疑似也曾在五結鄉犯案，研是慣竊。

據了解，該中年男子家住礁溪鄉，也曾在礁溪偷取別人車內物品，騎腳踏車或走路作案，時間都在半夜，除了比較遠的三星地區及蘇澳地區轄區外，其他3個警分局轄區鄉鎮市，幾乎都有他犯案足跡。

警方表示，近年來生產的車輛只要上鎖，後照鏡就自動往內折，所以竊賊選定目標下手時，先以目測後照鏡及車輛新舊年份，再決定是否上前開啟車門，通常依此經驗判斷，開門得手機率十之八九。

由於該竊賊居無定所，也無連絡電話，在一區犯案後，下次移區犯案。警方正深入追查，提醒駕駛離開車輛時務必上鎖，金錢等貴重物品勿放車內，以免竊賊有可乘之機。