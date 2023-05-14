快訊

平價羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高 即溶咖啡漲幅大於烘焙

估9月量產、秋季出貨 WSJ：蘋果正衝刺6月發表MR裝置

怕妻子想起喪女傷痛…台南3歲女童父：不敢對妻子說「母親節快樂」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市3歲余姓女兒童本月8日和母親走在斑馬線上過馬路遭撞死。今天是女童頭七，正巧是母親節，女童的爸爸不敢對在醫院的妻子說一句「母親節快樂」，就怕妻子想起喪女的傷痛。

今天是余小妹妹頭七，余父在臉書感性PO文，「來找爸爸，爸爸好想你，好想看看你、好想抱抱你、好想聽聽全世界最好聽的笑聲……。」

余父發文中向女兒說，「好多好多爸爸媽媽的親友來到現場，爸爸簡直是在坐公檯，但是爸爸好累，因為爸爸的情緒一直持續輪迴，親友剛來，爸爸哭、難過；親友坐下聊天，爸爸慢慢放鬆心情；親友聊天聊到往事，爸爸心情也跟著笑了，就這樣重覆了5、6次，每個都說要來看看你，給爸爸媽媽打氣，希望我們振作起來。」

余父接受媒體訪問說，不管以後跟妻子還有沒有小孩，就算再生10幾20個，也不可能跟女兒一模一樣，相信這個痛是一輩子的。他對關心妻子傷勢的社會大眾表示，妻子在開刀觀察狀況後，預計最近可以轉到普通病房。

余父說，自己至今都沒有原諒杜女，而且有權力原諒她的，只有已經離世的女兒、和仍在加護病房的太太，「做為一個先生、一個爸爸，我在招魂現場答應女兒，要替她討回公道，只要2個人中有一個不原諒，我就不可能原諒她！就算她天天來懺悔道歉，我都不見得可以放下仇恨。」

今天是母親節，余父不敢跟妻子說「母親節快樂。」怕勾起妻子喪女傷痛。記者黃宣翰／翻攝
今天是母親節，余父不敢跟妻子說「母親節快樂。」怕勾起妻子喪女傷痛。記者黃宣翰／翻攝

爸爸 母親節 台南

延伸閱讀

蔣萬安影片藏彩蛋 自曝給太太的母親節「驚喜」

毒品男被員警開槍身亡 母親節前夕姐不敢告知老母

疫情解封「康乃馨價格創高」 花價回溫應可延續到畢業季

雲林這4家小7今天被包場 受扶家庭開心免費大採購

相關新聞

怕妻子想起喪女傷痛…台南3歲女童父：不敢對妻子說「母親節快樂」

台南市3歲余姓女兒童本月8日和母親走在斑馬線上過馬路遭撞死。今天是女童頭七，正巧是母親節，女童的爸爸不敢對在醫院的妻子說...

網路造謠遭人割喉縫27針 北市警：查無報案紀錄 散佈謠言開罰

有網友在社群軟體推特上看到，一篇貼文表示「下班途中遭不明人士持刀抹脖」、「脖頸處共縫27針」，文中更強調在台北市且已經報...

要回台北卻導航到石頭路受困 苗警熟門熟路即刻救援

一輛轎車前晚受困在苗栗縣銅鑼鄉九華山竹圍山區產業道路，車內3名婦人飽受驚嚇，報案求助警方，人車在石頭路上，警方熟門熟路，...

毒品男被員警開槍身亡 母親節前夕姐不敢告知老母

彰化縣北斗警分局海豐派出所員警昨深夜發現2名男子雙載騎機車，形跡可疑而攔查，但二男卻騎車衝撞員警，員警開槍欲打機車，卻造...

「行人安全」快閃選捷運站路口 新北：未來4年檢視71處

「行人安全大富翁 」全台快閃活動，新北場選在幸福捷運站前行人穿越道，曾發生情侶遭左轉貨車撞上，造成一死一傷的悲劇。新北交...

又是酒駕釀禍！澎湖男凌晨自撞民宿車庫逃逸

澎湖縣馬公市今天凌晨3時15分許，23歲曾姓男子駕車行經縣道203線3.9公里處西文段，先自撞東衛某民宿前車庫後，再撞一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦