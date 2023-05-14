怕妻子想起喪女傷痛…台南3歲女童父：不敢對妻子說「母親節快樂」

台南市3歲余姓女兒童本月8日和母親走在斑馬線上過馬路遭撞死。今天是女童頭七，正巧是母親節，女童的爸爸不敢對在醫院的妻子說一句「母親節快樂」，就怕妻子想起喪女的傷痛。

今天是余小妹妹頭七，余父在臉書感性PO文，「來找爸爸，爸爸好想你，好想看看你、好想抱抱你、好想聽聽全世界最好聽的笑聲……。」

余父發文中向女兒說，「好多好多爸爸媽媽的親友來到現場，爸爸簡直是在坐公檯，但是爸爸好累，因為爸爸的情緒一直持續輪迴，親友剛來，爸爸哭、難過；親友坐下聊天，爸爸慢慢放鬆心情；親友聊天聊到往事，爸爸心情也跟著笑了，就這樣重覆了5、6次，每個都說要來看看你，給爸爸媽媽打氣，希望我們振作起來。」

余父接受媒體訪問說，不管以後跟妻子還有沒有小孩，就算再生10幾20個，也不可能跟女兒一模一樣，相信這個痛是一輩子的。他對關心妻子傷勢的社會大眾表示，妻子在開刀觀察狀況後，預計最近可以轉到普通病房。

余父說，自己至今都沒有原諒杜女，而且有權力原諒她的，只有已經離世的女兒、和仍在加護病房的太太，「做為一個先生、一個爸爸，我在招魂現場答應女兒，要替她討回公道，只要2個人中有一個不原諒，我就不可能原諒她！就算她天天來懺悔道歉，我都不見得可以放下仇恨。」