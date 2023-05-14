中壢7旬老婦母親節想買菜 獨自騎車往龍潭迷途18公里

桃園市中壢區的78歲陳姓老婦，昨日上午因適逢母親節前夕，獨自騎乘摩托車外出，想要前往市場買菜，但因年邁記憶衰退，忘記回家的路，迷途18公里騎至龍潭遊樂園停車場，最後體力不支在停車場發抖，園區工作人員發現後報案，員警發現後立即通知救護車送往醫院觀察，所幸無大礙。

龍潭分局指出，由於陳姓老婦口齒不清，詢問姓名、住址等均無法回答，也不知親屬聯絡方式。陳姓老婦不斷發抖，並表示胸腔疼痛、快喘不過氣，為防止意外發生，通知救護車載往醫院觀察，途中員警邊安撫老婦，並湊出姓名查找，家屬接獲通知後趕往醫院平安帶回。

警方表示，陳姓老婦一早向兒孫開心表示要出門買菜慶祝母親節，並獨自從中壢區住家騎乘機車出門至市場，直至下午尚未返家，家屬焦急地在附近搜尋不著足跡，原來母親買完菜後一路南向，前往小時候一家人最常去的遊樂園。

警方提醒，家屬可為家中年邁且符合申請條件的長者至家中附近區公所申請愛心手鍊並隨身配戴。若有民眾發現路上迷途長輩時，可透過愛心手鍊上24小時服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可聯絡家屬或通知就近派出所協助處理。