酒客口角約談判變砸店 南警逮21人查辦

台南市安平區安億路某菸酒行遭砸店，店內外陳設被砸毀損，警方先後帶回21人，並起獲子彈、毒品等證物。聯合報記者黃宣翰／攝影

今天凌晨在台南市安平區一家酒店消費的兩派酒客疑因細故衝突有人受傷，隨後相約在一家菸酒行談判又發生衝突，導致菸酒行遭砸店，警方先後帶回21人，並起獲子彈、毒品等證物。

台南市政府警察局第四分局偵查隊長李政憲今天接受媒體聯訪表示，凌晨3時許在安平路某酒店發生酒客飲酒口角及打架糾紛，雙方人馬相約至安平區安億路某菸酒行進行談判，因而引發菸酒行大門玻璃及內部陳設遭毀損。

李政憲指出，第四分局獲報後立即派員趕赴現場，除於菸酒行樓上當場查獲8男4女在場，並於儲物櫃起獲子彈31顆、開山刀、球棒及毒品愷他命等證物，隨後再追緝另一方滋事人員，循線查獲4車共9人涉案，將涉案人帶至分局調查，並持續追查是否有涉案槍枝及未到案人員。

警方初步調查，事件起因疑似為26歲陳姓男子凌晨準備離開酒店時，與互不認識的19歲黃姓男子因細故起口角，演變為肢體衝突，雙方隨後再相約至黃男友人開設的菸酒行談判，在菸酒行門口又起衝突，菸酒行大門玻璃與店內部分陳設遭毀損，陳男一方人員隨後分搭多部車輛離開。

警方於案發後封鎖菸酒行衝突現場進行採證，懷疑有人在過程中開槍，但未發現有人受槍傷，也未找到槍枝或擊發後彈殼，正進一步追查。