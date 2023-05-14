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毒品男被員警開槍身亡 母親節前夕姐不敢告知老母

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗警分局海豐派出所員警昨深夜發現2名男子雙載騎機車，形跡可疑而攔查，但二男卻騎車衝撞員警，員警開槍欲打機車，卻造成楊男中彈身亡，楊男姐姐難過說今天是母親節，還不敢告訴媽媽，怕媽媽承受不了，請檢察官查清楚，警察是否執法過當，還給家屬一個公道。

北斗警分局長吳詠傑表示，海豐派出所2名員警昨晚執行巡邏勤務時，在23時40分於田尾鄉柳鳳路與民生路口發現二名男子形跡可疑，兩人見到巡邏車，未打方向燈立即左轉柳鳳路閃避，員警用喊話器示意二男停車受檢，但二男不停車，更加速逃逸，警車追到民生路2段與吉安路口，兩人發現該巷道是死巷而迴轉，員警下車欲攔停，但機車未減速，更衝撞員警，員警情急之下，朝機車開一槍阻止他們衝撞。

但二男仍沒停車，加速騎車逃逸，中彈的39歲楊男途中改換張男騎車，張男將楊男載到近5公里外的埔心鄉羅厝村土地公廟前，通知另一名楊姓友人到場，張男隨即逃逸，楊姓友人通報119「土地公廟有人中彈」，消防人員在今天凌晨12點16分接獲通報到場後，發現楊男脈膊微弱，左後腰處有一彈孔，送衛福部彰化醫院途中OHCA，醫護人員搶救後仍傷重不治。

楊男的姐姐得知弟弟被打死，趕到醫院後說，因為今天是母親節，還不敢告訴媽媽，怕媽媽承受不了，據她了解，只因弟弟看到警察害怕，只是要跑，就被打死了，他們沒辦法接受，請檢察官查清楚，警察是否有執法過當。據了解楊男是獨子，平常打零工為生。

通報楊男送醫的楊姓朋友說，今天凌晨他接到楊男電話說「我中彈了，你快來救我」，並說他在土地公廟前，朋友通報119去救人，楊姓朋友到場後，發現楊男手已冰冷，還說「他快沒救了」，張男看到楊姓朋友來後就走了。

警方已找到張姓男子到案說明，楊男因毒品案遭判6年刑期，彰化地檢署核發拘票查緝中，警方研判楊男應該怕被拘提而衝撞員警，張姓男子到案後表示，當時也有要楊男停下來，但楊男說自己有案底，執意跑，中彈後，要張男騎車把他載到土地公廟找朋友來救他。

吳詠傑表示，員警依警械使用條例第四條，警察人員執行職務時，嫌疑人使用交通工具攻擊、傷害而將危及員警生命，是為了自我防衛下開槍欲射擊機車，且一開始並不知楊男中彈，目前已報請檢察官相驗，並全力協助家屬處理後續事宜。

彰化地檢署表示，此案是員警於執行巡邏勤務過程中，因攔查楊姓民眾交通違規事件而衍生，檢察官已完成相驗，至於全案發生事實經過、值勤員警警械使用時機等相關細節，檢察官將全力偵辦，釐清事實真相。

有毒品前科的楊姓男子與張姓友人昨晚被彰化員警攔查時，開車衝撞員警，員警開槍示警，楊男中彈後仍騎車逃逸，在土地公廟前被送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供
有毒品前科的楊姓男子與張姓友人昨晚被彰化員警攔查時，開車衝撞員警，員警開槍示警，楊男中彈後仍騎車逃逸，在土地公廟前被送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供
有毒品前科的楊姓男子與張姓友人昨晚被彰化員警攔查時，開車衝撞員警，員警開槍示警，楊男中彈後仍騎車逃逸，在土地公廟前被送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供
有毒品前科的楊姓男子與張姓友人昨晚被彰化員警攔查時，開車衝撞員警，員警開槍示警，楊男中彈後仍騎車逃逸，在土地公廟前被送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供

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