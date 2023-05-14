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「行人安全」快閃選捷運站路口 新北：未來4年檢視71處

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

「行人安全大富翁 」全台快閃活動，新北場選在幸福捷運站前行人穿越道，曾發生情侶遭左轉貨車撞上，造成一死一傷的悲劇。新北交通局說，未來4年鎖定71處捷運車站，檢視人本通行空間，提升路口穿越安全。

行人地獄因台南3歲女童悲劇再度浮上檯面，民團串連六都發起快閃活動，新北選在新莊幸福捷運站，2020年曾發生一對情侶行經捷運站行人穿越道時，遭左轉貨車撞上，女友當場重傷，送醫不治身亡，男友目睹一切悲痛萬分。

新北交通局說，未來4年將鎖定71處捷運車站，系統性檢視人本通行空間、串聯行人動線、排除人行道路障、提升路口穿越安全和改善公車候車環境。此外，明年底通車的三鶯線、正在興建中的樹林萬大線，也會在通車前做好人本通行空間檢視。

交通局指出，新北透過2個面向來保護行人安全，包括路口行穿線退縮、增設行人庇護島及號誌設定行人優先、行人專用時相等，其中行人通行空間已改善128處，行人優先或專用號誌則有217處。

此外，近年交通局也更新或設置放大型行人燈530處，劃設標線型人行道651條，累計長度達50公里，還有503處綠底行穿線，並延長行人號誌秒數裝置31處，以及機車退出騎樓和人行道變電箱移除，4年共遷移調整532條人行道上的變電箱。

「行人安全大富翁 」全台快閃活動，新北場選在幸福捷運站前行人穿越道。記者劉懿萱／翻攝
「行人安全大富翁 」全台快閃活動，新北場選在幸福捷運站前行人穿越道。記者劉懿萱／翻攝

人行道 新北 捷運 行人地獄

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