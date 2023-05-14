行人安全大富翁快閃串連 竹縣：首波通盤檢討學校路口

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，今天上午在六都及新竹舉行，呼籲外界重視行人安全。對此，新竹縣政府回應，首波將和教育局合作，針對全縣學校周邊路口通盤檢討，研議推動「行人專用時相」及「行人早開時相」等號誌時制調整。下一波則以車流量大、行人流量高、肇事率高的地區來清查。

民進黨竹縣議員歐陽霆參與「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」在新竹市的快閃活動，歐陽霆表示「與其彼此怪罪，不如先問問自己，開車、騎車會主動禮讓行人嗎？」再加上中央法規更動、地方庇護島與標線整體重新規劃，才可能一起真正營造出，友善行人的安全環境。

時代力量新竹縣黨部執行長彭致豪和竹東南華里里長王兆禎等今天上午響應活動，紛紛走在竹東的人行道上，在母親節這天，他們呼籲政府重視台灣行人地獄的困境，縣府應該重視竹縣的交通困境，包含行人穿越道內縮、廣設行人庇護島、標線道路全面改造等政策。

對此，新竹縣府交通旅遊處長戴志君今天回應，縣府已在行人流量較大的路口實施「行人專用時相」，包含竹北大遠百周邊、湖口工業區、成功國中、光明國小等；另也在明新科技大學、光明六路等路段實施「行人早開時相」。目前新竹縣共設置17處行人專用時相及16處行人早開時相。

戴志君表示，後續縣府鎖定新竹縣各學校的周邊路口做為第一波改善，進行通盤檢討，本周起將與教育局討論，清查學校周邊的道路，考量車流量、行人流量、交通壅塞程度及肇事率，針對設有行人號誌的路口，推動「行人專用時相」及「行人早開時相」等號誌時制調整。

第二波的改善方案，將針對行人流量較大的路口、車流量大或肇事率高的路口等檢討。此外，縣府在112年度也積極向中央爭取人行道、路口及路段改善。