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要回台北卻導航到石頭路受困 苗警熟門熟路即刻救援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車前晚受困在苗栗縣銅鑼鄉九華山竹圍山區產業道路，車內3名婦人飽受驚嚇，報案求助警方，人車在石頭路上，警方熟門熟路，鎖定可能位置，約半個小時協助脫困。

3名婦人前天結伴，駕乘一轎轎車至銅鑼鄉九華山山區賞桐花，返程依導航行駛，車子在山區石頭路打滑受困，加上天黑視線不良，行動電話訊後不穩定，3人於晚上7點多報案求助。

苗栗警察分局銅鑼分駐所員警，依據石頭路的線索，研判人車應該在九華山往竹圍方向的產業道路受困，人車趕往救援，途中警車也多次打滑，警員決定步行搜尋，20多分鐘找到人車，3人才鬆了一口氣。

因車子卡在山區石頭產業道路，警方將3人先帶下山，協助安置在市區旅社休息，昨天天亮後，協請拖吊車將車子拖拉至安全路段，平安開車回台北，苗栗分局呼籲民眾，外出旅遊可事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，切勿完全聽信導航系統，避免「誤入歧途」。

一輛轎車前晚受困在苗栗縣銅鑼鄉九華山竹圍山區石頭產業道路，警方約半個小時協助平安脫困。圖／民眾提供
一輛轎車前晚受困在苗栗縣銅鑼鄉九華山竹圍山區石頭產業道路，警方約半個小時協助平安脫困。圖／民眾提供
一輛轎車前晚受困在苗栗縣銅鑼鄉九華山竹圍山區石頭產業道路，警方約半個小時協助平安脫困。圖／民眾提供
一輛轎車前晚受困在苗栗縣銅鑼鄉九華山竹圍山區石頭產業道路，警方約半個小時協助平安脫困。圖／民眾提供

警察 苗栗縣

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