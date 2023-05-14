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2少年失錢包流落挨餓 暖警供熱食社工急協助

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市16歲馮姓少年與14歲外甥陳姓少年2人昨天凌晨向龜山警方報案求助，馮姓少年錢包遺失身上沒錢可用，流落街頭，2人挨餓飢腸轆轆，警員掏腰包買熱食讓兩人充飢，警方今天下午表示，馮、陳姓甥舅兩人都是少年，卻深夜獨自在外流浪有安全之虞，緊急聯絡市府社會局協助處理。

市府社會局、龜山警方調查，馮姓少年從小父親離家失聯，他與母親在外租屋四處居住，由於母親沒有工作，他 國中畢業就休學在外打工，陳姓少年為馮姓少年姐姐兒子，目前在板橋讀國中，陳姓少年原住在新北市，因陳父罹患腦瘤住院， 2個多月前，陳男安排陳姓少年與「小舅舅」馮姓少年兩人暫住他在桃園市龜山友人家，並要馮姓少年照顧陳姓少年。

馮姓少年平日在加油站打工，帶著陳姓少年暫時陳父友人家，陳母每月拿1000元零用金給陳姓少年花用，陳姓少年每天騎腳踏車到客運站，再搭車至板橋地區國中就學，馮姓少年12日因錢包遺失身無分文，才與外甥一起挨餓，馮姓少說，他打工賺錢，原本錢包有錢，意外遺失，又尚未發薪水，身上沒錢買東西吃才挨餓，只好向警察報案和求助。

龜山派出所警員陳俊諺了解兩少年狀況，立即先掏腰包購買超商熱食及茶水，讓馮姓、陳姓少年裹腹，並協助尋求馮姓少年遺失錢包，他擔心兩少年意外，緊急連繫社工協助轉介，市府社會局表示，經了解馮姓、陳姓少年2人暫時居住無虞，明天將進一步找家長溝通及了解家庭狀況，協助處理馮姓、陳姓少年生活安置。

桃園「小舅舅」馮姓少年（左）與外甥陳姓少年（中）錢包被偷挨餓求助，警察備案和供應熱食。圖／警方提供
桃園「小舅舅」馮姓少年（左）與外甥陳姓少年（中）錢包被偷挨餓求助，警察備案和供應熱食。圖／警方提供
桃園「小舅舅」馮姓少年（中）與外甥陳姓少年（右）錢包被偷挨餓求助，警察備案和供應熱食。圖／警方提供
桃園「小舅舅」馮姓少年（中）與外甥陳姓少年（右）錢包被偷挨餓求助，警察備案和供應熱食。圖／警方提供
桃園「小舅舅」馮姓少年（中）與外甥陳姓少年（右）錢包被偷挨餓求助，警察備案和供應熱食。圖／警方提供
桃園「小舅舅」馮姓少年（中）與外甥陳姓少年（右）錢包被偷挨餓求助，警察備案和供應熱食。圖／警方提供

打工 桃園

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