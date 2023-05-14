台鐵怪客又出招 男扮女裝借錢騷擾 南警拘提到案法辦

31歲詹姓男子穿著女性衣裙5月4日在台南市中山路段，並以借錢搭車為由刻意搭訕騷擾路旁女子，並以手背不意碰觸手臂讓女子感覺不舒服，欲撥打電話聯絡朋友，詹男慌忙逃離現場後，警方接獲報案，昨天並在台鐵站務人員配合下，在火車車廂廁所內將詹嫌拘提逮捕到案，警詢後依強制、詐欺及性騷擾防治法等罪嫌法辦。

警方調查，詹姓男子(苗栗縣人、有詐欺、性騷擾等資料)平日喜好穿著女性衣裙於各縣市火車站出沒，5月4日在台南火車站前中山路段，以借錢搭車為由刻意搭訕騷擾路旁女子，期間並以手背不意碰觸讓女子感覺有異，她欲撥打電話聯絡朋友，詹慌忙逃離現場。

女子事後深覺不安11日向台南市警二分局博愛派出所報案，員警受理後，馬上調閱監視器、過濾可疑人等鎖定詹涉案，報請台南地檢署檢察官核發拘票。但因詹行蹤不定，專案小組除派員北上苗栗埋伏查捕未果，同時也通報各警察機關協助注意查緝。

博愛所員警昨天下午2點多接獲鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警通報，男子穿著女裝未買票強行搭上火車南下，與查緝對象特徵相符，員警即趕赴台南火車站等候火車到站時，在台鐵站務人員配合下，在火車某車廂廁所內將詹嫌拘提逮捕到案。據了解，詹供稱缺錢要向女子借錢，否認性騷擾女性。