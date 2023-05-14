深夜芒果樹下再次與妳相遇 花蓮玉里婦人鬧失蹤
花蓮玉里鎮羅姓婦人7日晚間外出散步後失蹤，到第2天上午仍不見返家，家屬急報案，經警、民合力找到人，不料當晚在芒果樹下警方又見羅婦不回家，最後家人決定將婦人送醫。
玉里警分局今天表示，家住三軒社區的羅姓婦人7日晚間外出散步後失去蹤影，家人原以為婦人會如期返家，但8日早上8時依然不見行蹤，家屬著急得猶如熱鍋上的螞蟻，向三民派出所報案協尋。
由於59歲羅婦之前曾有在寒冷的冬天失蹤的記錄，因此三民派出所長林義傑擔心婦人經過一夜未返家恐遭遇意外，立即動員所內員警協尋，並通知三民里長蔡貴富，利用社區聯絡網與熱心居民建立聯繫機制，希望儘早找到失蹤的婦人。
林義傑與警員彭維同沿著羅婦住家周圍的廢棄工寮、水池展開地毯式搜索，警員李亞珊則負責調閱監視器，期望能從中發現蛛絲馬跡。
林義傑根據居家訪談，得知婦人的娘家在距離住家800公尺外的三民社區，研判近日天雨也許婦人沒有走遠，員警前往探詢，果然婦人就在三民娘家，經確認身分後，帶返所撤尋交付家屬，結束這場協尋記。
未料8日晚間，玉里分局勤務指揮中心主任黃文宜執行督導巡簽勤務，沿鄉道花69線往三民派出所方向前進，在指標1公里處看見1名老翁在道路旁不斷向警車揮手，黃文宜下車查看，發現路旁的芒果樹下坐著1名婦人，老翁告訴黃文宜：「剛剛有報警，感謝你們警察這麼迅速到來，我老婆又不回家了。」
此番的話讓黃文宜察覺事有蹊蹺，經詢問才得知當天上午10時三民派出所才尋獲羅婦，沒想到晚間又趁隙離家。
所幸她丈夫即時發現，隨後在派出所員警抵達後，不斷安慰婦人，在與家屬溝通後，決定將羅婦送醫進一步治療。
玉里分局長林俊廷表示，警察工作不單只是落實社區警政，為民服務更是警察重要的工作，對待任何事情秉持同理心，並鼓勵員警鍥而不捨追根究柢精神，讓民眾感受到警察的敬業與用心。
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