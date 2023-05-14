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男扮女裝出沒火車站借錢 涉搭霸王車遭逮

中央社／ 台南14日電

苗栗31歲詹姓男子常穿著女性衣裙於各地火車站附近出沒，4日在台南以借錢搭車為由搭訕騷擾1名女子，警方獲報追查，昨天得知詹男未買票搭火車南下，到車廂上逮捕詹男。

台南市政府警察局第二分局副分局長蔡明宗今天接受媒體聯訪表示，詹男4日在台南火車站前的中山路段，以借錢搭車為由刻意搭訕騷擾路旁1名女子，期間並以手背不意碰觸，女子感覺有異，欲撥打電話聯絡朋友，詹男慌忙逃離現場。

蔡明宗表示，被害女子事後深覺不安，11日向警方報案，警方隨即調閱監視器、過濾可疑人士後，鎖定詹男涉案，也查知詹男曾以類似手法於台北、高雄等地犯案，但因平日行蹤不定，專案小組派員前往苗栗住處埋伏查捕未果，同時通報各警察機關協助查緝。

蔡明宗指出，昨天下午接獲鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警通報，有1名穿著女裝的男子未買票強行搭上火車南下，與詹男特徵相符，隨即調派員警到台南火車站等候火車到站，並在台鐵站務人員配合下，到火車上的車廂廁所內將詹男逮捕到案。

蔡明宗表示，全案調查後將詹男依涉犯強制罪、詐欺罪及性騷擾防治法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並以犯罪嫌疑重大且有反覆實施犯罪之虞，向檢察官建議聲押，因不排除曾男另涉其他案件，民眾如有受害或線索，可與第二分局偵查隊聯繫。

台南 火車站 警察

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