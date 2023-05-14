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懷孕35週孕婦駕車突肚痛 萬華警暖援送醫

中央社／ 台北14日電

母親節前夕，懷孕35週的40歲紀姓孕婦駕車返家途中突然肚痛難忍，緊急到派出所求救，北市員警見狀立即幫忙停車和叫救護車協助送醫，所幸為假性宮縮，紀女事後也拍影片致謝。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，母親節前夕、11日下午近4時許有名女駕駛開車到轄下西門町派出所求助，員警陳韋慈、黃詠翔立即上前關懷，得知駕駛40歲紀女身懷六甲，當天駕車返家行經康定路時突然肚痛，疑似可能要分娩。

警方了解狀況後，立即撥打119請救護人員協助，除詢問當下症狀、代為停車、保管車輛和即時通知紀女家人。隨後在警消協助下，紀女平安抵達台大醫院急診室進行觀察、門診。

員警陳韋慈、黃詠翔熱心助民，懷孕35週的紀女事後也自拍影片感謝警方協助，她表示，11日駕車返家途中感覺肚子不舒服，忍痛駕車至派出所求援，所幸事後診治判斷為假性宮縮，感謝員警幫忙送醫，才避免相關意外發生。

北市 母親節 懷孕

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