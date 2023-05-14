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「行人安全大富翁」全國快閃 新竹市府：擬增7處行人專用時相

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

終結行人地獄，民間團體選在今天母親節同步在全台7縣市發起「行人安全大富翁」快閃活動，新竹市場次地點在新竹市食品路與光復路口，不少民眾參加。對此，新竹市府指出，守護行人安全刻不容緩，目前已進行全面盤點，預計再新增7處行人專用時相，包括東門國小、關新公園假日時段、城隍廟、孔廟、動物園周邊、南門醫院等，後續也會與各學校溝通、傾聽民意，評估調整號誌，提升孩童與行人們用路安全。

新竹市府指出，目前新竹市共設置17處行人專用時相及9處行人早開時相，其中已實施行人專用時相地點有新竹車站、三民國小、清華大學南校區、動物園及巨城等流量較大路口；實施行人早開時相的地點包含馬偕醫院、西門國小、育賢國中等。

新竹市府說，目前已進行全面盤點，並就車流量、行人流量、交通壅塞程度，以及易肇事路段等標準評估實施行人專用時相或行人早開時相，也將參考交通部建議，預計再新增7處行人專用時相。

此外，新竹市政府交通處會在政策推行前進行交通數據模擬，透過模擬評估是否實施行人專用時相或行人早開，以及秒數要設為多少較為適當，並在實施初期派員現場觀察逐步進行修正，在各項細部微調上，依據數據來做專業的調整，才能兼顧行車效率與行人安全。

已有「行人專用時相」的新竹車站路口。圖／新竹市政府提供
已有「行人專用時相」的新竹車站路口。圖／新竹市政府提供

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