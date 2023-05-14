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一句「跨殺小」 台南兩派人馬從酒店打到菸酒行
台南市安平區安平路酒店今天清晨3點多發生26歲陳姓男子離場前，疑不滿19歲黃姓男子看他，陳對黃說:「跨殺小」（台語）後，遭黃涉嫌打成傷臉部，雙方約到安億路菸酒行談判，但談判破裂，陳的友人率眾砸毀店內陳設，停在菸酒行外轎車玻璃破損，警方事後各帶回兩陣營共21人，依聚眾鬥毆等罪嫌法辦。
警方接獲報案後，在菸酒行查扣未擊發子彈等31發，但未發現槍枝，2樓破裂玻璃有銅反應，懷疑談判時有人能有人可開槍，鑑識人員封線現場採證。警方說，目前沒有發現有人受到槍傷。
警方調查，26歲陳姓男子今天清晨3點34分和友人到安平路一家酒店離場前，剛好19歲黃姓男子也要離場，陳不滿黃看了他一眼，雙方起口角後打架，後來約到安億路一家菸酒行談判，但談判不成，於4點30分菸酒行被砸店。
員警接獲報案後在菸酒行查獲黃姓男子等8男4女，並於儲物櫃起獲子彈31顆、開山刀、球棒及毒品K他命等若干證物。事後另帶回陳一方面9人，但陳尚未到案。警方說， 是否有涉案槍枝及後續未到案人員，將持續偵辦追查。
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