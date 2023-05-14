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毒品男拒攔檢 員警開槍示警 男子中彈逃到土地公廟前送醫身亡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗警分局海豐派出所員警昨深夜發現2名男子雙載騎機車，形跡可疑而攔查，但二男卻騎車衝撞員警，員警開槍示警，二男仍駕車逃逸，其中楊男中彈被同夥張男載到埔心鄉羅厝村土地公廟前，通知119「土地公廟有人中彈」，隨即逃逸，消防人員將楊男送醫後，楊男仍傷重不治。

北斗警分局長吳詠傑表示，海豐派出所2名員警昨晚執行巡邏勤務時，在23時40分於田尾鄉民生路與吉安路口發現二名男子形跡可疑而攔查，員警用喊話器示意二男停車受檢，但二男不停車，更加速逃逸，警車追到一處死巷內，員警下車欲攔停，但機車未減速，更衝撞員警，員警情急之下，朝機車開一槍示警。

但二男仍沒停車，加速騎車逃逸，中彈的39歲楊男途中改換張男騎車，張男將楊男載到埔心鄉羅厝村土地公廟前，通知另一名楊姓友人到場，張男隨即逃逸，楊姓友人通報119「土地公廟有人中彈」，消防人員到場後，發現楊男脈膊微弱，後背有一彈孔，送衛福部彰化醫院途中OHCA，醫護人員搶救後仍傷重不治。

警方查出載死者楊男的是張姓男子，已找到張姓男子到案說明製作筆錄中，楊男因毒品案遭判6 年刑期，彰化地檢署核發拘票查緝中，警方研判楊男應該怕被拘提而衝撞員警，不過吳詠傑表示，員警在自我防衛下開槍射擊機車後，初步並不知楊男中彈，目前已報請檢察官相驗，並全力協助家屬處理後續事宜。

有毒品前科的楊姓男子與張姓友人昨晚被彰化員警攔查時，開車衝撞員警，員警開槍示警，楊男中彈後仍騎車逃逸，在土地公廟前被送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供
有毒品前科的楊姓男子與張姓友人昨晚被彰化員警攔查時，開車衝撞員警，員警開槍示警，楊男中彈後仍騎車逃逸，在土地公廟前被送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供

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