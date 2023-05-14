停讓行人！台中200人怒吼 連警察也加入聲援

多個公民團體發起的「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，台中場今天上午9點50分在英才路與學士路口登場，逾200民眾身穿黑衣、手持康乃馨、雨傘，順時針繞斑馬線，民眾大喊「禮讓行人、停讓行人」，轄區女警員也代表加入聲援。

台中市警二分局一早派出警力在路口指揮，一名交通組女巡官在向參與者說明通過路口時間只有30秒，希望他們注意時間，通過時注意安全時，有現場民眾問她要不要參加，她看了看警分局長官，長官向她示意可以，並說這也是宣導禮讓行人的好機會，她同意一起穿越馬路。

女巡官在繞行路口一開始，就手持台中市警二分局的標示牌一起通過，實際參與了這場活動。市議員羅廷瑋也在活動中說，路口更安全，警方也是很樂見的，也是大家所期待的。全場活動在女警的加入更有亮點，尤其凸顯今天是母親節，格外有意義。

分局長楊川表示，行人因毫無安全防護設施，是所有用路人中最弱勢的族群，車輛行經路口時應減速慢行。若車輛距離行人3條枕木紋內，就是不到3公尺，務必要暫停禮讓行人通行後再開，保護自己的荷包，也維護行人路權，讓臺中成為「行人天堂」。