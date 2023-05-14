母親節「行人安全大富翁」快閃 台中市府：友善行人措施不會停

「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯」快閃活動，母親節兩百多人在學識英才路口，走斑馬線繞路口，個個身 穿黑衣、左手肘綁繃帶並撐傘，悼念各地斑馬線上的罹難行人，呼籲撐起行人保護傘，拿康乃馨獻給台灣道路上逝去的母親與孩童們。

台中市政府交通局指出，持續加強軟硬體建設保護行人措施不會停止，目前已規畫29處明確區隔車輛與行人通行的「行人專用時相」，建置路口庇護島供行人稍作停留，也設立「路上行走、勿用手機」警示牌，另今年分期在醫院學校等20多處路口，試辦行人穿越道「感應式照明」，輔助駕駛注意路況。小綠人倒數7秒，提醒行人快步過路口或等下個綠燈再走。

去年12月27日，台中市一家三口在北區學士路、英才路口，綠燈走斑馬線穿越道路，卻遭左轉公車撞上，媽媽與嬰兒不治。今天兩百多人在此路口，悼念走斑馬線罹難的行人，包括台中這對媽媽與嬰兒。

交通局表示，市府持續加強人本交通及人行無障礙環境，設置近1800處行人倒數計時顯示器，「小綠人」讓人車能掌握過馬路的時間。特別人行流量大、易導致轉向車輛與行人交織的路口，劃設行人專用時相，到去年底共26處行人專用時相，今年再新增3處，包括今日快閃地點學士路、英才路口均已設置，降低人車衝突。

另評估商圈與學校附近設中央分隔島的大型路口，闢設行人庇護島，若無法在綠燈秒數通過路口，可先在庇護島暫時等候，避免行人陷入車陣。

部分路口配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠、下次再過」、「穿越馬路請勿低頭」、「注意轉彎車」，特別在車流頻繁的新光、大遠百與逢甲、一中等商圈、學區，設置「路上行走、勿用手機」警語。