快訊

蘇迪曼盃／對辛德胡8連勝！戴資穎為中華隊退印度搶下首勝

考多爛？ 高中生砸4位數「重金」找徵信社攔成績單：你看了會吐

影／小驚喜！《薩爾達傳說：王國之淚》可用前作《曠野之息》昔日愛馬 操作一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母親節「行人安全大富翁」快閃 台中市府：友善行人措施不會停

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯」快閃活動，母親節兩百多人在學識英才路口，走斑馬線繞路口，個個身 穿黑衣、左手肘綁繃帶並撐傘，悼念各地斑馬線上的罹難行人，呼籲撐起行人保護傘，拿康乃馨獻給台灣道路上逝去的母親與孩童們。

台中市政府交通局指出，持續加強軟硬體建設保護行人措施不會停止，目前已規畫29處明確區隔車輛與行人通行的「行人專用時相」，建置路口庇護島供行人稍作停留，也設立「路上行走、勿用手機」警示牌，另今年分期在醫院學校等20多處路口，試辦行人穿越道「感應式照明」，輔助駕駛注意路況。小綠人倒數7秒，提醒行人快步過路口或等下個綠燈再走。

去年12月27日，台中市一家三口在北區學士路、英才路口，綠燈走斑馬線穿越道路，卻遭左轉公車撞上，媽媽與嬰兒不治。今天兩百多人在此路口，悼念走斑馬線罹難的行人，包括台中這對媽媽與嬰兒。

交通局表示，市府持續加強人本交通及人行無障礙環境，設置近1800處行人倒數計時顯示器，「小綠人」讓人車能掌握過馬路的時間。特別人行流量大、易導致轉向車輛與行人交織的路口，劃設行人專用時相，到去年底共26處行人專用時相，今年再新增3處，包括今日快閃地點學士路、英才路口均已設置，降低人車衝突。

另評估商圈與學校附近設中央分隔島的大型路口，闢設行人庇護島，若無法在綠燈秒數通過路口，可先在庇護島暫時等候，避免行人陷入車陣。

部分路口配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠、下次再過」、「穿越馬路請勿低頭」、「注意轉彎車」，特別在車流頻繁的新光、大遠百與逢甲、一中等商圈、學區，設置「路上行走、勿用手機」警語。

針對部分路口入夜視線不良，交通局指出，目前已在南區建國北路與文心南路口，試辦建置行人穿越線感應式照明。燈座附於交通號誌桿，行人通過路口時加強照明，提醒汽車駕駛與機車騎士在夜間提前注意到行人。

台中市交通局今年分期在醫院學校等20多處路口，試辦行人穿越道「感應式照明」，輔助駕駛注意路況。圖／台中市交通局提供
台中市交通局今年分期在醫院學校等20多處路口，試辦行人穿越道「感應式照明」，輔助駕駛注意路況。圖／台中市交通局提供
全國多處發起母親節悼念罹難行人快閃活動，呼籲為行人撐起保護傘。記者陳秋雲／攝影
全國多處發起母親節悼念罹難行人快閃活動，呼籲為行人撐起保護傘。記者陳秋雲／攝影

快閃

延伸閱讀

新住民過母親節 分享親子相處點滴...大聲說出「我愛你」

嘉義立委初選拉票 母親節潘維綱陪兒田長沛市場拜票

影／他推輪椅上的媽媽浴佛 89歲母：母親節最好的禮物

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

相關新聞

影／五股七旬老翁殺死愛喝酒的老友 警方火速緝凶

新北市五股區昨天發生凶殺案！在觀音山區經營五金配件工廠的73歲葉姓老翁，不堪分租廠房的56歲陳姓男子經常酒後鬧事，去年將...

影／近百人黑衣撐傘快閃喊「終結行人地獄」 公民團體：8月凱道見

「馬路如虎口」深植人心，訴求終結行人地獄。網紅Cheap和多個路權團體，今天母親節在六都、新竹共7縣市的「行人罹難路口」...

影／恐怖！大貨車載物未綁緊牢固 鐵片晃飛宛如移動凶器

高雄市路竹區日前有大貨車行經和平路時，疑似未依規定將車上貨物綑綁牢固，該貨車駕駛車速一加快，車上整塊鐵片就隨風飛揚，甚至...

停讓行人！台中200人怒吼 連警察也加入聲援

多個公民團體發起的「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，台中場今天上午9點50分在英才路與學士路口登場，逾2...

一句「跨殺小」 台南兩派人馬從酒店打到菸酒行

台南市安平區安平路酒店今天清晨3點多發生26歲陳姓男子離場前，疑不滿19歲黃姓男子看他，陳對黃說:「跨殺小」（台語）後，...

毒品男拒攔檢 員警開槍示警 男子中彈逃到土地公廟前送醫身亡

彰化縣北斗警分局海豐派出所員警昨深夜發現2名男子雙載騎機車，形跡可疑而攔查，但二男卻騎車衝撞員警，員警開槍示警，二男仍駕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦