台南安平轎車自撞分隔島後翻覆 車上2人受傷
台南市安平區文平路，今天上午10點47分發生轎車失控撞上中央分隔島後翻覆，車上3男1女推開車門自行脫困，其中2名女性擦挫傷由救護車送醫，車禍原因由轄區警方調查釐清中。
台南市肖防局救災救護指揮中心，今天午10點47分接獲民眾報案，深色轎車行經安平區文平路自撞中央分隔島後翻覆，車上的人還沒有出來，中心派永華消防分隊人車前往搶救，消防人員到場前，車上4人已自行打開車門後脫困。
消防人員說，女駕駛額頭擦挫傷，另一名女乘客胸悶疼痛，2人意識清楚送醫，另1男1女受驚嚇未送醫。未送醫宋姓女乘客表示，她們車上4人從建平一街轉彎文平路後，由南往北方向行駛後發生車禍。
轄區台南市警四分局接獲報案後到場維持交管，女駕駛酒測值為零，並調查車禍發生的真正原因。
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