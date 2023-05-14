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高雄男遭詐200萬交款前報警 攜假鈔智取活逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄黃姓男子加入投資群組，被自稱財經老師「穩賺不賠」說法洗腦，和對方約定面交200萬，黃赴約前，茅塞頓開，察覺有異報警；警方將計就計，在黃男提袋中裝假鈔，前往咖啡廳埋伏，當場活逮假扮證券行經理的20歲黃姓車手

警方調查，從事技術類工程師的67歲黃姓男子，想投資股票賺錢，加入投資群組後，見財經老師聲稱可提供穩賺的投資標的，黃心動下，將銀行的200萬定存解約後，和證券行的經理相約前天下午4時於咖啡廳碰面。

當天上午，黃越想越不對勁，前往三民一警分局長明派出所報案，警方研判是假投資詐騙，於是和黃將計就計，準備玩具鈔票裝在袋中，讓黃假意配合面交，並派員事先在博愛一路的咖啡廳埋伏。

當天下午4時許，黃男現身和對方接觸，警方一擁而上將20歲車手黃姓男子活逮，並在其隨身包內起獲偽造證券公司印鑑、偽造證券行的員工識別證、收據及疑似贓款5萬餘元等證物。

警方查出黃是屏東人，擔任詐騙集團車手，在高屏地區四處提領被害人款項，他坦承當車手可輕鬆賺，成功面交一次獲利3萬元；警詢後被依詐欺罪移送偵辦，檢方諭令3萬元交保候傳。

高雄黃姓男子遭假投資詐騙，提200萬和車手面交前，察覺有異報警，警方以計中計，讓黃攜假鈔赴約，智取活逮黃姓車手，警方在黃身上搜出假印鑑。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子遭假投資詐騙，提200萬和車手面交前，察覺有異報警，警方以計中計，讓黃攜假鈔赴約，智取活逮黃姓車手，警方在黃身上搜出假印鑑。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子遭假投資詐騙，提200萬和車手面交前，察覺有異報警，警方以計中計，讓黃攜假鈔赴約，智取活逮黃姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子遭假投資詐騙，提200萬和車手面交前，察覺有異報警，警方以計中計，讓黃攜假鈔赴約，智取活逮黃姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子遭假投資詐騙，提200萬和車手面交前，察覺有異報警，警方以計中計，讓黃攜假鈔赴約，智取活逮黃姓車手，警方查扣黃身上的假證件。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子遭假投資詐騙，提200萬和車手面交前，察覺有異報警，警方以計中計，讓黃攜假鈔赴約，智取活逮黃姓車手，警方查扣黃身上的假證件。記者石秀華／翻攝

咖啡廳 車手 詐騙集團

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