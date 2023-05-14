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北市男遇虛擬貨幣投資詐騙 詐團還想騙50萬...警埋伏超商活逮車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

賴姓男子日前在網上誤信虛擬貨幣投資廣告，砸了15萬元才發現「被騙了」，立刻向警方求助，詐團食髓知味，事後又聯絡賴男示意擴大投資50萬元，警方獲悉，要求賴男假裝配合，實則在旁埋伏，順利逮捕詐騙車手陳姓男子，警詢後依法送辦，檢方諭令20萬元鉅額交保。

台北市文山第二分局興隆派出所10日接獲民眾賴男報案，稱在臉書看到廣告介紹各種投資可高額獲利等話術，一時不察遭慫恿匯款，損失15萬元，同時又接獲對方訊息「50萬元擴大投資才能領錢」，詢問該如何是好。

警方要賴男假意配合「將計就計」逮捕犯嫌，相約文山區興隆路三段一帶便利超商面交款項，員警在旁埋伏伺機而動，見陳姓犯嫌（23歲）上門，便上前示意警察身分當場逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢察官複訊後，諭令20萬元交保。

警方指出，將持續溯源追查幕後主嫌及共犯，以維民眾權益，也呼籲民眾，若標榜「穩賺不賠」、「高獲利」等話術都是詐騙，請民眾多加留意，若有疑問可撥打165反詐騙或110報警諮詢。

台北市警方埋伏超商，逮捕詐欺面交車手23歲陳姓男子，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝
台北市警方埋伏超商，逮捕詐欺面交車手23歲陳姓男子，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝
台北市警方埋伏超商，逮捕詐欺面交車手23歲陳姓男子，警詢後送辦，在他身上查扣贓證物。記者翁至成／翻攝
台北市警方埋伏超商，逮捕詐欺面交車手23歲陳姓男子，警詢後送辦，在他身上查扣贓證物。記者翁至成／翻攝

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