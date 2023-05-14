快訊

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

YouTuber劉芒人設翻車！慣性遲到、消失拉肚子1個月7大罪狀 290字道歉文再被轟

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」？手段殘暴更勝用槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北「行人安全大富翁」快閃 親子高喊：終結行人地獄、還路於民

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」全台快閃，新北場今上午9點50分在新北市幸福路與思源路口舉行。現場約有近50人身穿黑衣，也不乏爸媽帶著孩子一同參加。民眾舉起「我沒有在滑手機，不要撞我」、「馬路上的亡魂，我們沒有遺忘」，高喊終結行人地獄、還路於民。

幸福路與思源路口是新北市新莊區交通熱點，尖峰時間車流多且快，2020年就曾發生一對情侶，到幸福站看房卻遭左轉貨車撞上，35歲謝姓女子重傷，送醫後不治身亡，男友全程目睹令人鼻酸。

通勤者之歌、機促會與議員鐘宏仁、林秉宥今也到場。參與民眾說，這個路口鄰近學校、住宅區及捷運站，每天都有很多人行走，希望能終結行人地獄。現場也有父母帶著孩子一同參加，手持康乃馨、高喊「終結行人地獄、還路於民」。

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」全台快閃，新北場今上午9點50分在幸福路與思源路口舉行。記者劉懿萱／翻攝
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」全台快閃，新北場今上午9點50分在幸福路與思源路口舉行。記者劉懿萱／翻攝
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」全台快閃，參與的民眾高喊「終結行人地獄、還路於民」。記者劉懿萱／翻攝
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」全台快閃，參與的民眾高喊「終結行人地獄、還路於民」。記者劉懿萱／翻攝

行人地獄

延伸閱讀

影／近百人黑衣撐傘快閃喊「終結行人地獄」 公民團體：8月凱道見

影／「行人安全大富翁」快閃 高雄父母抱嬰幼兒響應：終結行人地獄

影／新北林口麗園國宅火警 13樓竄火大量黑煙驚人

盼終結行人地獄！ 「行人安全大富翁」上午快閃 7縣市大串聯

相關新聞

影／五股七旬老翁殺死愛喝酒的老友 警方火速緝凶

新北市五股區昨天發生凶殺案！在觀音山區經營五金配件工廠的73歲葉姓老翁，不堪分租廠房的56歲陳姓男子經常酒後鬧事，去年將...

影／近百人黑衣撐傘快閃喊「終結行人地獄」 公民團體：8月凱道見

「馬路如虎口」深植人心，訴求終結行人地獄。網紅Cheap和多個路權團體，今天母親節在六都、新竹共7縣市的「行人罹難路口」...

影／恐怖！大貨車載物未綁緊牢固 鐵片晃飛宛如移動凶器

高雄市路竹區日前有大貨車行經和平路時，疑似未依規定將車上貨物綑綁牢固，該貨車駕駛車速一加快，車上整塊鐵片就隨風飛揚，甚至...

盼終結行人地獄！ 「行人安全大富翁」上午快閃 7縣市大串聯

台南市「行人地獄」事件3歲女童喪命，引起國人激憤，網紅「Cheap」與多個路權團體，將於今天母親節上午在台南事發地點，以...

台南安平轎車自撞分隔島後翻覆 車上2人受傷

台南市安平區文平路，今天上午10點47分發生轎車失控撞上中央分隔島後翻覆，車上3男1女推開車門自行脫困，其中2名女性擦挫...

行人安全台中快閃 夫妻推嬰兒車舉家響應：行人地獄不知第幾層？

「行人地獄」引起國人重視。今天母親節，多個公民、路權團體發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」的快閃活動，台中場在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦