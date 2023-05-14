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新北「行人安全大富翁」快閃 親子高喊：終結行人地獄、還路於民
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」全台快閃，新北場今上午9點50分在新北市幸福路與思源路口舉行。現場約有近50人身穿黑衣，也不乏爸媽帶著孩子一同參加。民眾舉起「我沒有在滑手機，不要撞我」、「馬路上的亡魂，我們沒有遺忘」，高喊終結行人地獄、還路於民。
幸福路與思源路口是新北市新莊區交通熱點，尖峰時間車流多且快，2020年就曾發生一對情侶，到幸福站看房卻遭左轉貨車撞上，35歲謝姓女子重傷，送醫後不治身亡，男友全程目睹令人鼻酸。
通勤者之歌、機促會與議員鐘宏仁、林秉宥今也到場。參與民眾說，這個路口鄰近學校、住宅區及捷運站，每天都有很多人行走，希望能終結行人地獄。現場也有父母帶著孩子一同參加，手持康乃馨、高喊「終結行人地獄、還路於民」。
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